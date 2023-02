Fährverbindungen ausgefallen Nordseesturm „Otto“ stört Verkehr in Dänemark und Norwegen

Wegen eines Sturms über der Nordsee sind in Dänemark und Norwegen am Freitag Zug- und Fährverbindungen ausgefallen. Der Sturm „Otto“ werde in Böen Hurrikangeschwindigkeit erreichen, teilte das dänische Meteorologie-Institut mit. Er werde ostwärts über Schweden und die Ostsee weiterziehen. In Finnland rechneten die Behörden für das Wochenende mit Stromausfällen.