Evakuierung nach Starkregen Heftige Überschwemmungen und Erdrutsche in Norditalien

In Italien haben stundenlange heftige Regenfälle für erhebliche Behinderungen gesorgt, vor allem im Norden des Landes. In Regionen wie Venetien, Ligurien und der Toskana gingen zahlreiche Erdrutsche ab. Viele Flüsse haben Hochwasser, so dass katastrophale Überschwemmungen drohen. In vielen Städten und Gemeinden steht bereits Wasser auf den Straßen. Vielerorts wurden Brücken gesperrt. Auf der Strecke zwischen Mailand und Venedig musste am Mittwoch der Bahnverkehr umgeleitet werden, was große Verspätungen zur Folge hatte.