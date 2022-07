Am Sonntag, den 3. Juli 2022 ereignete sich in den Dolomiten, am Berg Marmolata, ein folgenschwerer Gletschersturz, bei dem mindestens sechs Menschen ums Leben kamen. Unter den verletzten Bergsteigern waren ebenso zwei Deutsche. Die Bilder im Überblick.

Das Foto zeigt den abgebrochenen Gletscher am Berg Marmolata vom Passo Fedaia in den Dolomiten in Südtirol.