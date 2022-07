Die Lawine riss am Sonntagnachmittag an dem Gletscher in den Dolomiten mindestens sieben Bergsteiger in den Tod. Acht Menschen wurden verletzt, darunter auch ein Mann und eine Frau aus Deutschland. 13 Menschen gelten weiter als vermisst.

Eine Luftaufnahme, aufgenommen aus einem Rettungshubschrauber, zeigt den Gletscher Punta Rocca.