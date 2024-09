Denkmal misslungen? Debatte über Statue von Queen Elizabeth

Die Queen werde in einer würdevollen Haltung dargestellt, „die ihre Anmut, Standhaftigkeit und lebenslange Hingabe an den öffentlichen Dienst widerspiegelt“, hieß es in einer Mitteilung der Bezirksverwaltung. Demnach handelt es sich um eine der ersten Statuen der Queen im ganzen Land. Bezirksbürgermeister Neil Kelly bezeichnete das Werk von Künstler Anthony Brennan laut Mitteilung als „beautiful statue“ (schöne Statue).