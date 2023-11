Fluten und Trinkwassermangel Anhaltender Regen bedroht fast 200.000 Menschen in Nordfrankreich

Wegen anhaltender Überschwemmungsgefahr bleiben in Nordfrankreich 74 Schulen am Donnerstag und Freitag geschlossen. Nach heftigen Niederschlägen seien im Einzugsgebiet der Flussläufe Aa, Hem, Liane und Canche 192.000 Menschen von drohendem Hochwasser betroffen, teilte das Département Pas-de-Calais am Mittwochabend mit. Am Donnerstag gelte die Unwetterwarnstufe orange.