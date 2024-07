Nordfrankreich Brand in Kathedrale von Rouen ausgebrochen

Der Spitzturm der bekannten Kathedrale im nordfranzösischen Rouen ist in Brand geraten. Das Feuer sei in einem Teil des Turms ausgebrochen, in dem gerade Arbeiten stattgefunden hätten, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Die Ursache sei noch unklar. In Bildern des TV-Senders BFM war eine dunkle Rauchsäule zu sehen, die aus der Turmspitze aufstieg.