Fahndung in Frankreich läuft : Unzufriedener Gast in Restaurant erschießt Kellner

Polizisten stehen vor dem Tatort. Foto: AFP/TIPHAINE LE LIBOUX

Noisy-le-Grand Wohl aus Wut über langsame Bedienung hat ein Restaurant-Gast in Frankreich einen Kellner erschossen. Ermittlern zufolge ärgerte sich der Kunde bei dem Vorfall am Freitagabend in Noisy-le-Grand, weil sein Sandwich nicht schnell genug zubereitet wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Er zückte eine Pistole und schoss dem Kellner in die Schulter.

Das Opfer, ein 28-Jähriger, starb noch am Tatort. Der Täter flüchtete, nach ihm wurde am Samstag weiter gefahndet. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes ein. Noisy-le-Grand liegt östlich von Paris.

(felt/AFP)