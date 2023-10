Covid19-Impfstoffe Medizin-Nobelpreis geht an mRNA-Forschende Kariko und Weissman

Katalin Kariko, Biochemikerin bei Biontech, und Drew Weissman von der University of Pennsylvania stehen zusammen in einem Büro. Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die in Ungarn geborene Forscherin Katalin Kariko und den US-Amerikaner Drew Weissman für Grundlagen zur Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19.

Foto: dpa/Peggy Peterson