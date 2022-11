Werbung für antisemitischen Film : Nike beendet Zusammenarbeit mit NBA-Star Kyrie Irving

Los Angeles Nike hat angekündigt, nicht mehr mit Basketballer Kyrie Irving zusammenarbeiten zu wollen. Das hat auch Einfluss auf die geplante Markteinführung des Schuhs „Kyrie 8“.

Der Sportartikelkonzern Nike hat die Zusammenarbeit mit dem wegen seiner Werbung für einen antisemitischen Film in der Kritik stehenden Basketball-Superstar Kyrie Irving mit sofortiger Wirkung eingestellt. „Wir verurteilen jede Form von Antisemitismus“, erklärte der Konzern am Freitag und fügte hinzu, er sei enttäuscht über diese Situation und ihre Auswirkungen auf alle„. Die für diesen Monat geplante Markteinführung des mit dem Spieler entwickelten Schuhs “Kyrie 8„ werde demnach “nicht stattfinden„.

Bereits am Donnerstag war Irving von seinem Verein, den Brooklyn Nets , für mindestens fünf NBA-Spiele suspendiert worden, nachdem er sich wiederholt geweigert hatte, sich klar vom Antisemitismus zu distanzieren. Stunden nach seiner Suspendierung entschuldigte sich Irving in Onlinemedien dann doch bei “allen jüdischen Familien und Gemeinden, die er mit seinem Beitrag verletzt„ habe.

Der siebenmalige NBA-Allstar hatte in Online-Medien einen Link zu dem 2018 erschienenen Film “Hebrews to Negroes: Wake Up Black America„ gepostet, dessen Inhalt als antisemitisch gilt.