Katastrophe in Nigeria : Mindestens 50 Tote bei Explosion in illegaler Ölraffinerie

Abuja Im Südosten Nigerias hat sich in einer illegalen Raffinerie eine Katastrophe ereignet. Die Behörden sprechen von mehr als 50 Toten, doch könnten es doppelt so viele sein.

Eine gewaltige Explosion in einer illegalen Ölraffinerie im Südosten Nigerias hat mehr als 50 Menschen das Leben gekostet. Es gebe viele Verletzte, teilten Funktionäre im Bundesstaat Imo und die Polizei am Samstag mit. In einem Bericht der in Lagos ansässigen Zeitung „Punch“ war von womöglich mehr als 100 Toten die Rede. Am Freitag sei auf dem Gelände der illegal errichteten Rohölraffinerie ein Feuer ausgebrochen, das in Windeseile auf zwei Benzinlagerstätten übergegriffen habe, sagte Declan Emelumba, Informationsbeauftragter im Staat Imo. Der ganze Komplex habe in Flammen gestanden, die sich rasch ausgebreitet hätten.