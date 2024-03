Am 7. März entführt Knapp 300 entführte Schulkinder in Nigeria freigelassen

Bewaffnete haben knapp 300 im Nordwesten Nigerias entführte Schulkinder freigelassen. Das teilte Gouverneur Uba Sani aus dem nigerianischen Staat Kaduna am Sonntag mit. Die 287 Opfer waren am 7. März aus ihrer Schule in der Stadt Kuriga mitgenommen worden. Sani nannte keine Details zur Freilassung. Er bedankte sich in einer Stellungnahme beim nigerianischen Präsidenten Bola Tinubu.