Zweite Entführung in einer Woche Bewaffnete verschleppen über 200 Kinder aus Grundschule in Nigeria

Bewaffnete Angreifer haben am Donnerstag im Nordwesten Nigerias mindestens 287 Schülerinnen und Schüler entführt. Der Überfall habe sich in einer Grundschule in der Ortschaft Kuriga im Bundesstaat Kaduna ereignet, sagte Schulleiter Sani Abdullahi. In anderen Medienberichten war unter Berufung auf einen Lehrer von 227 Kindern die Rede. Gouverneur Uba Sani besuchte den Ort noch am gleichen Tag und versicherte, dass jedes Kind nach Hause zurückkehren werde.