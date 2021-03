Schülerinnen und Lehrer entführt : Erneut 39 Vermisste nach Überfall auf Schule in Nigeria

Lagos Die Zahl der Vermissten nach einem Überfall auf eine Schule im Norden von Nigeria ist höher als zunächst vermutet wurde. Auch Mitarbeiter des Colleges wurde entführt. Es ist nicht der erste Fall dieser Art.

In den vergangenen Jahren hat es in Nigeria immer wieder ähnliche Attacken auf Schulen und Entführungen gegeben. Der wohl berüchtigtste Fall ereignete sich 2014, als die Terrorgruppe Boko Haram 276 Mädchen aus einer Schule in Chibok im Staat Borno verschleppte. Ihr Schicksal löste international einen Aufschrei aus und inspirierte die #BringBackOurGirls-Kampagne. Mehr als 100 der Mädchen werden nach nunmehr fast sieben Jahren immer noch vermisst. Zuletzt waren im Dezember 2020 bei einem bewaffneten Überfall auf eine staatliche Oberschule in Kankara verschleppt worden.