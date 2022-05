38-jähriger Schütze - Motiv unklar : Zwei Frauen in Therapiezentrum nahe Rotterdam erschossen

Zwei Frauen in Therapiezentrum nahe Rotterdam erschossen

Kriminaltechniker untersuchen den Tatort, an dem zwei Menschen erschossen und zwei verwundet wurden. Foto: AFP/SEM VAN DER WAL

Alblasserdam Eine 16 Jahre alte Jugendliche und eine 24-jährige Frau sind durch Schüsse tödlich verletzt worden. Die Polizei nahm kurz nach der Tat nahe Rotterdam einen Verdächtigen fest.

In einer Therapieeinrichtung unweit von Rotterdam sind am Freitag zwei Frauen erschossen worden. Ein 13-jähriger Junge und eine 20 Jahre alte Frau wurden schwer verletzt. Die Polizei nahm eigenen Angaben zufolge 20 Minuten nach der Tat auf dem Bauernhof in der Gemeinde Alblasserdam einen Tatverdächtigen fest, bei dem eine Feuerwaffe sichergestellt wurde. Bei den Toten handelte es sich um eine 16-Jährige und eine 34-Jährige.