Aufsehenerregende Pläne Was wird aus den Amsterdamer Rotlichtvierteln?

Es rauschte im Blätterwald, und Zeigefinger klickten gespannt auf die Schlagzeilen der Online- Medien, als aus dem Amsterdamer Stadthaus Anfang Februar aufsehenerregende Pläne bekannt wurden: ein ´blowverbod`, also ein Verbot Joints zu rauchen, soll ab Mitte Mai gelten, und zwar auf den Straßen des weltberühmten Rotlichtviertels, der ´Wallen`. Und nicht nur das: ab April soll die Gastronomie am Wochenende um 2 Uhr schließen statt um 3 oder 4, die Freiluft- Bereiche um 1 statt um 2, Prostitutionslokale um 3 statt um 6 Uhr. Geschäfte im Gebiet sollen von Mitte Mai an zudem alkoholische Getränke aus den Auslagen entfernen.