In den Niederlanden Ausschreitungen bei Eritreer-Treffen in Den Haag – vier Polizisten verletzt

Bei Ausschreitungen bei einem Treffen von Eritreern in den Niederlanden sind in der Nacht zum Sonntag mindestens vier Polizisten verletzt worden. Während der Krawalle in der Hauptstadt Den Haag „wurden Steine, Feuerwerk und andere Gegenstände auf Polizisten und die Feuerwehr geworfen“, erklärte die Polizei. „Mehrere Randalierer hatten Waffen, um damit Leute zu schlagen.“