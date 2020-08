17 Personen festgenommen : Niederländische Polizei entdeckt Kokainlabor in früherer Reitschule

Niederländische Polizei entdeckt Kokainlabor in früherer Reitschule

Nijeveen Es ist vermutlich das bislang größte Kokainlabor des Landes, das die niederländischen Ermittler nahe Amsterdam entdeckt haben. Das darin produzierte Rauschgift habe einen Straßenverkaufswert von bis zu acht Millionen Euro gehabt.

Die niederländische Polizei hat das bislang vermutlich größte Kokainlabor des Landes entdeckt. Es war in einer früheren Reitschule in Nijeveen, 120 Kilometer nordöstlich von Amsterdam, versteckt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es wurden insgesamt 17 Personen festgenommen, die Staatsbürger von Kolumbien, der Türkei und den Niederlanden sind.