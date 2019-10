Aufs „Ende der Zeiten“ gewartet : Isolierte Familie auf Bauernhof gibt niederländischer Polizei Rätsel auf

Amsterdam Seit Jahren soll eine Familie im Osten der Niederlande isoliert im Raum eines Bauernhofs gelebt haben. Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren, mit dem Fall beschäftigt sich nun eine Sondergruppe von 25 Beamten.

Das teilte die Polizei in der Provinz Drenthe am Mittwochmorgen mit. Viele Fragen seien offen. Auf einem abgelegenen Bauernhof im Dorf Ruinerwold hatten Beamte eine Familie entdeckt, die dort seit 2010 in einem isolierten Raum gehaust haben soll.

Einer der Söhne, ein 25-jähriger Mann, hatte sich am Montag in einer Dorfkneipe gemeldet und um Hilfe gebeten. Daraufhin war die Polizei zu dem Hof gefahren. „Da trafen wir sechs Menschen an in einem abschließbaren kleinen Raum in der Wohnung, es war kein Keller“, präzisierte die Polizei. „Es ist undeutlich, ob sie dort freiwillig waren.“ Zuvor war berichtet worden, dass die Familie in einem Kellerraum gelebt habe.