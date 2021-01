Sprengsatz explodiert : Erneut Anschlag auf polnischen Supermarkt in Niederlanden

Erneut Anschlag auf polnischen Supermarkt in Niederlanden

Anfang Dezember: Eine Explosion im Beverhof-Einkaufszentrum in Beverwijk hat die Fassade eines polnischen Supermarkts schwer beschädigt /Archivfoto). Foto: dpa/Remko De Waal

Tilburg In den Niederlanden ist erneut ein Supermarkt mit polnischen Waren Ziel eines Anschlags geworden. Bereits im Dezember waren drei Läden angegriffen worden.

In der Nacht zum Montag explodierte ein Sprengsatz vor dem Geschäft in Tilburg im Südosten des Nachbarlandes, teilte die Polizei am Montag über Twitter mit. Menschen wurden nicht verletzt.