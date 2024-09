Ziel sind Nato-Vorgaben Niederlande erhöhen wegen „russischer Aggression“ Verteidigungsausgaben

Das Nato-Bündnis verpflichtet die Mitglieder, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für Verteidigung auszugeben. Den jüngsten Schätzungen des Bündnisses zufolge werden die Niederlande in diesem Jahr voraussichtlich 2,05 Prozent ihres BIP für Verteidigung aufwenden. Die 32 Mitgliedsländer umfassende Allianz wird von diesem Herbst an von einem Niederländer angeführt - am 1. Oktober übernimmt Ex-Regierungschef Mark Rutte den Posten des Nato-Generalsekretärs vom Norweger Jens Stoltenberg.