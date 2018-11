Tipps von Kommunikationstrainerin: Niederländer lassen sich erklären, wie Deutsche ticken

Düsseldorf Die Provinzen im Osten der Niederlande wollen mehr deutsche Touristen anlocken. Damit das funktioniert, bekommen die Niederländer Tipps zum Umgang mit Deutschen von Kommunikationstrainerin Karin Lubs. Wir haben mit ihr gesprochen.

Wo liegt eigentlich Drenthe? - Wer antworten kann, dass es sich dabei um eine Provinz in den Niederlanden handelt, der ist schon ziemlich gut. Sie liegt übrigens im Osten des Landes und grenzt an Niedersachsen. Drenthe gehört auch zu jenen niederländischen Regionen, die gerne mehr deutsche Touristen anziehen würden. Denn die fahren zwar gerne in das Nachbarland, dann aber meist an Küstenorte wie Scheveningen und Zaandvort oder direkt in die Metropole Amsterdam.