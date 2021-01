Nach Krawallen : Niederländische Polizei meldet recht ruhige Nacht

Die niederländische Polizei zeigt in der Nacht zum Mittwoch massive Präsenz in Rotterdam. Foto: AFP/STR

Den Haag Nach den Ausschreitungen der vergangenen Tage hat sich die Lage in den Niederlanden weitgehend beruhigt. Die Regierung hatte ein massives Polizeiaufgebot in die Straßen geschickt.

Ein massives Polizeiaufgebot überwachte am Dienstag in mehreren niederländischen Städten - darunter Amsterdam, Rotterdam und Den Haag - die Einhaltung der Ausgangssperre, die zwischen 21 Uhr und 4.30 Uhr gilt. Dabei kam es nur vereinzelt zu Konfrontationen.

In Amsterdam versammelte sich nach Angaben der Polizei eine größere Gruppe junger Männer, die Feuerwerkskörper entzündeten. Die Gruppe sei schnell aufgelöst worden, berichteten niederländische Medien.

An den drei Vorabenden hatte es heftige Ausschreitungen in mehreren Städten gegeben. Dabei wurden auch Geschäfte geplündert. Die Polizei nahm hunderte Menschen fest. In zahlreichen Städten wurde die Polizei mit Sondervollmachten für den Einsatz gegen Randalierer ausgestattet.