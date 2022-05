Dutzende Hinweise nach Deepfake-Video : Niederländische Polizei erweckt getöteten Teenager digital zum Leben

Dank der sogenannten Deepfake-Technik erscheint der 2003 in Rotterdam getötete Sedar Soares in einem Video-Aufruf der Polizei im Fernsehen (Screenshot). Foto: dpa/Politie.NL

Den Haag Die niederländische Polizei hat einen getöteten Teenager fast 20 Jahre nach der Tat in einem Video digital zum Leben erweckt. Die Ermittler erhielten danach dutzende Hinweise.

Die Polizei teilte am Montag mit, die Ermittlungsmethode sei eine „Weltpremiere“. Die große Zahl an Hinweisen sei „sehr positiv“, erklärte eine Sprecherin der Polizei von Rotterdam. Wie hilfreich die Hinweise seien, müsse aber noch überprüft werden.

In dem sogenannten Deepfake-Video ist der 2003 in Rotterdam getötete Sedar Soares zu sehen, der damals 13 Jahre alt war. Er blickt erst in die Kamera, hebt dann einen Fußball auf - und geht an einem Spalier aus seiner Familie, ehemaligen Klassenkameraden, Lehrern und Mitspielern seiner Fußballmannschaft vorbei. Manche von ihnen berühren den digital wiederbelebten Sedar sogar an der Schulter.