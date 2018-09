Niederländische Bischöfe in Missbrauch verwickelt

Fast die Hälfte aller Bischöfe in Missbrauch-Skandal verwickelt

Den Haag Der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche hat auch die Niederlande erfasst. Viele der Bischöfe sollen darin verwickelt sein.

Laut einem Bericht der Zeitung „NRC“ sind 20 der 39 Bischöfe, die in den Niederlanden von 1945 bis 2010 im Amt waren, in den Skandal verwickelt gewesen. Vier Bischöfe hätten selbst sexuellen Missbrauch begangen, 16 weitere hätten Priester, denen Missbrauch vorgeworfen wurde, auf andere Stellen versetzt, berichtete das Blatt am Wochenende unter Berufung auf einen kirchlichen Bericht von 2011, Opferaussagen und eigene Recherchen.