Unwetter in den USA : „Nicholas“ als Hurrikan in Texas auf Land getroffen

Houston Das Gebiet an der Golfküste rüstet sich für Starkregen und Überschwemmungen. So schlimm wie bei Hurrikan „Harvey“ 2017 dürfte die Lage nach Einschätzung von Meteorologen aber nicht werden.

Mit Windgeschwindigkeiten bis zu 120 Kilometern pro Stunde ist Hurrikan „Nicholas“ am Dienstag an der Küste des US-Staats Texas auf Land getroffen. Anschließend wurde er vom Nationalen Hurrikanzentrum in Miami zu einem Tropensturm herabgestuft. Es wird erwartet, dass er einem Gebiet von Mexiko bis Louisiana Starkregen und Überschwemmungen bringt. Betroffen ist in Texas ein Gebiet, das 2017 von Hurrikan „Harvey“ verwüstet wurde. Louisiana, wo „Nicholas“ am Mittwoch erwartet wird, hat noch mit den Folgen von Hurrikan „Ida“ Ende August zu kämpfen.

In Houston wurden Überschwemmungen befürchtet. Nach Angaben von Bürgermeister Sylvester Turner wurden entsprechende Vorbereitungen getroffen, unter anderem wurden zur Rettung aus Hochwasser geeignete Fahrzeuge über die Stadt verteilt und Flutbarrieren an gefährdeten Stellen errichtet. Zahlreiche Schulbezirke an der texanischen Golfküste sagten am Dienstag den Unterricht ab. In Louisiana rief Gouverneur Bel Edwards bereits am Sonntagabend in Vorbereitung auf den Hurrikan den Notstand aus.