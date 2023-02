Drakonisches Urteil Bischof Alvarez in Nicaragua zu 26 Jahren Haft verurteilt

Von Miami in den USA aus muss er nun hilflos zusehen, wie an einem Amtsbruder ein drastisches Exempel statuiert wird: Am Freitag (Ortszeit) wurde Rolando Alvarez, Bischof von Matagalpa, im Schnellverfahren zu 26 Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt. Der zuständige Richter in Managua bezeichnete Alvarez als „Landesverräter“, der sich des „Ungehorsams“ schuldig gemacht, die nationale Sicherheit untergraben und „Fake News“ verbreitet habe. Zusätzlich zur Haftstrafe wurden dem 56-Jährigen die nicaraguanische Staatsbürgerschaft und seine zivilen Rechte entzogen. Er werde nun bis zum 13. April 2049 in Haft sitzen und müsse eine Geldstrafe zahlen, so das Gericht.