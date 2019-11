Fotomotiv auf den Niagara-Fällen : Feststeckendes Boot bewegt sich zum ersten Mal seit 100 Jahren

Montréal Der „Iron Scow“ steckt seit 1918 im Niagara-Fluss fest und ist seither ein beliebter Touristen-Magnet in Kanada. Nun hat ein Unwetter das Boot zum ersten Mal bewegt - und es könnte noch weiter nach vorne rücken. Die Behörden sind in Sorge.

Nach heftigen Unwettern hat sich ein seit mehr als hundert Jahren auf den Niagara-Fällen feststeckendes Boot dutzende Meter bewegt. Das als "Iron Scow" (Eiserner Lastkahn) bekannte Boot sei rund 50 Meter in Richtung des Wasserfall-Rands gerückt, sagte ein Vertreter des Niagara-Parks in Kanada. Bislang sehe es so aus, als sei das Boot sicher - "falls es Unwetter gibt, könnte es sich aber noch weiter bewegen", sagte Niagara-Parkchef David Adames im Sender CBC.