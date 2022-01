NFT-Hype auf dem Kunstmarkt : Indonesischer Student verkauft Selfies von sich für über eine Million Dollar

Jakarta Der indonesische Student Sultan Gustaf Al Ghozali hat fünf Jahre lang jeden Tag ein Selfie von sich aufgenommen. Er stellte die Bilder auf einer NFT-Plattform ein und dachte, dass es „lustig“ sei, wenn jemand eines davon kaufen würde. Am Ende stand ein Gewinn von mehr als einer Million Dollar.

Ein indonesischer Student hat die digitalen Rechte an fast tausend Selfies für mehr als eine Million Dollar verkauft. Sultan Gustaf Al Ghozali von der Universität Semarang nahm in den vergangenen fünf Jahren fast jeden Tag ein Foto von sich vor seinem Computer auf. Der Student der Computer-Wissenschaften wollte die Selfies für ein Zeitreise-Video bei seiner Abschlussfeier nutzen.

Er habe nur gedacht, dass es "lustig" sein könne, wenn einer der NFT-Sammler sein Gesicht in seine Sammlung aufnehme, berichtete der 22-Jährige. Er stellte sein Selfie-Angebot Ende Dezember ins Netz. Vor einer Woche setzte dann ein wahrer Verkaufs-Hype ein: Mehr als 400 Menschen erwarben die Eigentumsrechte an den Fotos. Am Freitag war der Wert der Sammlung auf mehr als eine Million Dollar gestiegen.