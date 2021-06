Wegen Lügen : New Yorker Gericht setzt Zulassung von Trump-Anwalt Giuliani aus

New York Im Streit um den Wahlausgang hat Giuliani bei mitunter bizarren Auftritten immer wieder sensationelle Enthüllungen angekündigt, dann aber nicht liefern können. Ein Gericht findet, der Advokat habe schlicht gelogen.

Der frühere Bürgermeister Rudy Giuliani darf in New York nicht mehr als Anwalt praktizieren. Ein Berufungsgericht setzte Giulianis Anwaltszulassung am Donnerstag aus, weil er im vergangenen Herbst Falschaussagen zur Abwahl von Donald Trump als US-Präsident gemacht habe. Giuliani darf damit keine Mandanten mehr vor Gericht vertreten.

Der Jurist war 2020 das wichtigste Sprachrohr für Lügen Trumps, der seine Niederlage nicht eingestehen wollte. Einer seiner bekanntesten Auftritte war eine Pressekonferenz vor einem Gartenbaubetrieb bei Philadelphia, auf der er erklärte, der gerade bekannt gewordene Sieg Joe Bidens sei nichts als eine große Verschwörung der Demokraten. Lügen zum Wahlausgang haben dazu beigetragen, dass eine Versammlung wütender Trump-Anhänger am 6. Januar das Kapitol in Washington stürmte, um zu verhindern, dass Bidens Sieg dort beglaubigt wird.

Das Gericht erklärte, es gebe unumstrittene Beweise, dass der frühere New Yorker Bürgermeister in der Öffentlichkeit und vor Gericht gelogen habe, als er Theorien über angeblichen Wahlbetrug verbreitete. „Falsche Aussagen, die einen Vertrauensverlust in unsere Wahlen und einen daraus resultierenden Vertrauensverlust in die Regierung schüren sollen, schaden generell dem reibungslosen Funktionieren einer freien Gesellschaft“, erklärte das Gericht.