Mehr als 150 Brände Rauch von kanadischen Waldbränden hüllt US-Städte in Dunst

Der Rauch der schweren Waldbrände in Kanada hat inzwischen auch die US-Hauptstadt Washington erreicht. Die Stadt lag am Donnerstag (Ortszeit) unter einer dichten Dunstglocke, in der Luft hing beißender Brandgeruch. In Teilen der US-Ostküstenregion galt die höchste Luftqualität-Warnstufe. Damit war der Aufenthalt im Freien mit Gesundheitsgefahren verbunden, die Luft war teilweise schlechter als in für ihre Luftverschmutzung berüchtigten Städten in China oder Indien.