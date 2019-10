Tierschutz : New York verbietet den Verkauf von Stopfleber

New York Für viele ist es eine Delikatesse, für andere ist es Tierquälerei. New York hat jetzt den Verkauf von Stopfleber aus Gänsen und Enten verboten.

In New York darf ab 2022 keine Stopfleber aus Gänsen oder Enten mehr verkauft werden. Die Stadtverwaltung stimmte am Mittwoch für ein Verbot des Verkaufs der kulinarischen Spezialität. Verstöße sollen mit Strafen in Höhe von 2000 Dollar (etwa 1800 Euro) geahndet werden.