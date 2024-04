Anstehendes Berufungsverfahren Trump-Anwälte einigen sich über Kaution von 175 Millionen Dollar

Im Zusammenhang mit dem anstehenden Berufungsverfahren wegen jahrzehntelanger Bücherfälschung haben sich die Anwälte von Ex-Präsident Donald Trump mit der Generalstaatsanwaltschaft des US-Bundesstaats New York geeinigt. Die Einigung am Montag (Ortszeit) betraf die Hinterlegung einer geforderten Kaution in Höhe von 175 Millionen Dollar. Die Versicherungsgesellschaft Knight Specialty Insurance Company, die die Kaution für Trump übernommen hat, wird den Betrag demnach auf einem Barkonto zu hinterlegen, das zwar Zinsen abwirft, aber kein Verlustrisiko birgt.