Größte Arbeitsniederlegung seit 40 Jahren Hunderte Journalisten der „New York Times“ streiken

Bei der US-Zeitung „The New York Times“ sind große Teile der Redaktion in einen Streik getreten. Zuvor erklärten Mitglieder der Gewerkschaft The NewsGuild of New York, sie hätten genug von Tarifverhandlungen, die sich seit dem Ablauf ihres Vertrags im März 2021 hinzögen. In der vergangenen Woche stellte die Gewerkschaft ein Ultimatum: Mehr als 1100 Journalisten und andere Angestellte der Redaktion würden am Donnerstag ab 00.01 (Ortszeit) für 24 Stunden streiken - es sei denn, beide Seiten einigten sich.