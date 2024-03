Mit 93 Jahren Medienmogul Rupert Murdoch will zum fünften Mal heiraten

Der Medienunternehmer Rupert Murdoch unternimmt einen neuen Anlauf, eine fünfte Ehe einzugehen. Murdoch , der am 11. März 93 Jahre alt wird, wolle die 67-jährige pensionierte Molekularbiologin Elena Zhukova, heiraten, berichtete die „New York Times“ am Donnerstag (Ortszeit) unter Berufung auf das Büro des in Australien geborenen Medienmoguls. Demnach ist die Heirat für Juni geplant. Die Einladungen seien bereits unterwegs, gefeiert werden solle auf Murdochs kalifornischem Weingut Moraga.