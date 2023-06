Waldbrände in Kanada Qualm in Nordamerika wird zur Gefahr für Arbeiter im Freien

Der durch die kanadischen Waldbrände verursachte Rauch schränkt das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft in den großen Städten an der US-Ostküste zunehmend ein. Die öffentlichen Schulen der Stadt New York etwa gaben am Donnerstag bekannt, dass sie am Freitag auf Fernunterricht umstellen würden. In Philadelphia setzte die Stadt die Müllabfuhr und die Straßenreinigung aus, um die Arbeiter vor der Luftverschmutzung zu schützen. In Washington D.C. schloss die Stadtverwaltung alle öffentlichen Parks und setzte Straßenbau- und Pflasterungsarbeiten aus.