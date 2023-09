Verlängertes Wochenende wegen Labor Day Polizei in New York will Überwachungsdrohnen zu Privatpartys schicken

New York · Teilnehmer von Privatfeiern in New York müssen am Wochenende mitunter mit ungebetenen Gästen rechnen. Die Polizei will Drohnen nach dem Rechten sehen lassen. Aktivisten wehren sich vehement gegen den Plan.

01.09.2023, 13:05 Uhr

Mitglieder der New Yorker Feuerwehr landen im August eine Drohne (Archivfoto). Foto: AP/Mary Altaffer

Die New Yorker Polizei will am kommenden Wochenende Überwachungsdrohnen auf Feierwütige loslassen. Mit dem Pilotprojekt reagiere man auf vorangegangene Beschwerden über Großversammlungen, darunter Privatevents, erklärte Vize-Polizeichef Kaz Daughtry am Donnerstag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz. „Wenn ein Anrufer angibt, dass es da eine große Menge gibt, eine große Party in einem Hinterhof, werden wir unsere Assets nutzen, um aufzusteigen und uns die Party näher anzusehen." Am 4. September wird in den USA der Labor Day begangen, der dem Tag der Arbeit entspricht und ein gesetzlicher Feiertag ist. Für viele steht also ein verlängertes Wochenende mit Partys im Freien und Grillfesten an. Den Drohnenplan enthüllte die Polizei in New York im Rahmen einer Pressekonferenz, bei der über Sicherheitsmaßnahmen rund um das auf vielen Karibik-Inseln und von Exilgemeinden gefeierte Straßenfest J'ouvert informiert wurde, das auf das Ende der Sklaverei zurückgeht. Im Bezirk Brooklyn lockt die jährliche Parade Tausende Menschen auf die Straßen, ein großes Polizeiaufgebot ist vor Ort. Vize-Polizeichef Daughtry sagte, die Drohnen würden auch abseits der Festmeile auf Anrufe ohne Vorrang und jene mit hoher Priorität reagieren. Wie viele andere US-Städte setzt New York verstärkt auf unbemannte Fluggeräte für die Polizeiarbeit. Daten der Metropole zeigen, dass das New York City Police Department im laufenden Jahr schon 124 Mal Drohnen zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit oder bei Notfällen aufsteigen ließ – im ganzen Vorjahr 2022 kamen sie nur vier Mal zum Einsatz. Das neue Vorhaben löste prompt heftige Proteste von Verfechten von Privatsphäre- und Freiheitsrechten aus. Die beunruhigende Ankündigung laufe dem POST Act zuwider, einer Stadtverordnung von 2020, wonach die New Yorker Polizei ihre Überwachungstaktiken offenlegen müsse, kritisierte Daniel Schwarz, Stratege für Privatsphäre und Technologie beim New Yorker Ableger der American Civil Liberties Union, die sich für die Einhaltung der Bürgerrechte einsetzt. „Auf eine solche Weise Drohnen einzusetzen, ist ein von Science Fiction inspiriertes Szenario."

(clv/dpa)