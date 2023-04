“Wie ein Erdbeben“ Mindestens ein Toter bei Einsturz eines Parkhauses in New York

New York · Beim Einsturz eines Parkhauses in New York ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Wie in einem Pfannkuchenstapel legten sich die Betonböden übereinander und zermalmten dabei die dazwischen geparkten Autos.

19.04.2023, 02:53 Uhr

An der Stelle, an der ein Parkhaus im Financial District von New York teilweise eingestürzt ist, stapeln sich Autos übereinander. Foto: dpa/Mary Altaffer

Fünf weitere Menschen seien beim Einsturz des Parkhauses verletzt worden, teilten die Rettungskräfte und der New Yorker Bürgermeister Eric Adams am Dienstag mit. Zahlreiche Autos wurden zusammengedrückt. Die Rettungsarbeiten mussten zeitweise unterbrochen werden, weil das größtenteils in sich zusammengesackte Parkhaus an der Südspitze Manhattans noch weiter einzustürzen drohte. Warum das mehrstöckige Gebäude in sich zusammenbrach, war zunächst noch unklar und soll nun untersucht werden. „Es fühlte sich wie ein Erdbeben an“, sagte Liam Gaeta, Student an der nahe gelegenen Pace University. Nach offiziellen Angaben wurde bei dem Vorfall im Finanzdistrikt von Manhattan ein Arbeiter über ein benachbartes Gebäudedach gerettet. Bürgermeister Eric Adams sagte, das Gebäude sei nach dem Einsturz „komplett instabil“. Feuerwehrleute hätten sich wegen der Gefahr eines weiteren Zusammenbruchs zurückziehen müssen. Die Suche nach Opfern sei stattdessen mit einer Drohne und einem Roboterhund fortgesetzt worden, sagte John Esposito von der Feuerwehr.

(peng/dpa)