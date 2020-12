Vorfall an New Yorker Flughafen : Panische Passagiere verlassen US-Flugzeug über Notrutsche

Vorfall an New Yorker Flughafen

Die Passagiere eines ganzen Flugzeugs am New Yorker Flughafen LaGuardia konnten ihren Flug nicht antreten. Ein Pärchen hatte das Flugzeug noch vor dem Start über den Notausgang verlassen.

Ein Pärchen hat in New York offenbar plötzlich Panik vorm Fliegen bekommen und ein Flugzeug am Airport LaGuardia über die Notrutsche verlassen. Augenzeugen berichteten, wie ein Mann am Montag im Flieger der Fluggesellschaft Delta mit Gewalt die vordere Kabinentür öffnete und mit dem Rettungsschlauch aus dem Flugzeug heraussprang. Kurz darauf folgte seine Partnerin mit einem Hundewelpen. Im Anschluss wurden die beiden laut Behördenangaben in Gewahrsam genommen.