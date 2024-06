Kuriose Entdeckung Paar in New York findet 100.000 Dollar in einem Teich

100.000 Dollar in Scheinen: Diese unwahrscheinliche Entdeckung hat ein New Yorker Paar in einem Teich der Millionenmetropole gemacht. Barbara Agostini und James Kane fanden die beschädigten und durchnässten Scheine in einem rostigen und verschlammten Tresor, wie sie der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag erzählten. „Es war unwirklich“, sagte Agostini, „ich dachte erst, es sei ein Witz“.