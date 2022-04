New York : Offenbar mehrere Verletzte durch Schüsse in U-Bahn-Station

Foto: AFP/SPENCER PLATT 10 Bilder Verletzte durch Schüsse in New Yorker U-Bahn-Station

New York Noch ist völlig unklar, was passiert ist – fest steht, dass in einer U-Bahn-Station in der US-Millionenstadt New York mehrere Menschen verletzt worden sind. Medienberichten zufolge wurde geschossen. Die Feuerwehr spricht von 13 Verletzten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei Schüssen in einer U-Bahn-Station in der US-Millionenstadt New York sind Medienberichten zufolge mehrere Menschen verletzt worden. Die New Yorker Feuerwehr spricht von 13 Menschen, die verletzt worden sind. Laut dem US-Nachrichtensender CNN wurden fünf Menschen von Kugeln getroffen.

Eine Polizeisprecherin bestätigte am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, dass ein Notruf eingegangen sei. Ersten Ermittlungen zufolge wurde am Tatort ein Verdächtiger gesehen, der eine Gasmaske und eine Bauarbeiterweste getragen habe.

Ein Feuerwehrsprecher sagte zudem gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, vor Ort seien mehrere „nicht detonierte“ mutmaßliche Sprengsätze gefunden worden. Die Polizei betonte zugleich im Kurzbotschaftendienst Twitter, es seien „keine aktiven Sprengsätze“ entdeckt worden.

Auf einem Foto vom Ort des Geschehens waren Menschen zu sehen, die blutverschmierte Fahrgäste versorgten. Die Verletzten lagen auf dem Fußboden der U-Bahn-Station.

US-Präsident Joe Biden ist über die Schüsse in einer New Yorker U-Bahn-Station unterrichtet worden. Führende Mitarbeiter des Weißen Hauses stünden in Kontakt mit dem New Yorker Bürgermeister Eric Adams und der Polizeiführung, erklärte Bidens Sprecherin Jen Psaki über Twitter. Die Bundesregierung stehe bereit, den New Yorker Behörden im Bedarfsfall jeglich benötigte Hilfe zukommen zu lassen.

Polizei und Rettungskräfte eilten mit einem Großaufgebot zu der U-Bahn-Station. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, die Gegend zu meiden. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar. Der Vorfall ereignete sich während der morgendlichen Hauptverkehrszeit.

(felt/AFP)