Auktion in New York : Marilyn-Monroe-Porträt könnte Rekordpreis erzielen

Dieses Gemälde von Marilyn Monroe könnte zum Rekordpreis über den Tisch gehen. Foto: AFP or licensors/TIMOTHY A. CLARY

New York Marilyn Monroe als Kunstwerk: Ein Siebdruck der Hollywood-Legende wird am Montag in New York versteigert. Es könnte das teuerste jemals versteigerte Kunstwerk aus dem 20. Jahrhundert werden und damit einen weltbekannten Künstler überbieten.

Das Auktionshaus Christie's versteigert am Montag (19 Uhr Ortszeit; Dienstag 1 Uhr MESZ) eines der berühmten Porträts der Hollywood-Legende Marilyn Monroe von Pop-Art-Künstler Andy Warhol. Der 1964 entstandene Siebdruck „Shot Sage Blue Marilyn“ wird auf einen Rekordpreis von 200 Millionen Dollar (189 Millionen Euro) geschätzt. Sollte das Bild tatsächlich einen solchen Preis erzielen, wäre es das teuerste jemals versteigerte Kunstwerk aus dem 20. Jahrhundert.

Der Siebdruck zeigt die Schauspielerin mit rosa Gesicht, rubinroten Lippen, gelbem Haar und blauem Lidschatten vor einem hellblauen Hintergrund. Christie's verkauft das Werk im Auftrag der Thomas-und-Doris-Ammann-Stiftung mit Sitz in Zürich. Das teuerste jemals versteigerte Gemälde ist „Salvator Mundi“ von Leonardo da Vinci, das 2017 bei einer Auktion 450,3 Millionen Dollar erzielte. Der bisherige Rekord für ein Warhol-Gemälde liegt bei 105,4 Millionen Dollar.

(axd/AFP)