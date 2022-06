Ärger über Lärm und Umweltverschmutzung : New York leidet unter Helikopter-Flügen von Touristen und Superreichen

Ein Helikopter fliegt über New York. Foto: AFP/ED JONES

New York Kein Stau, keine roten Ampeln und noch dazu eine fantastische Aussicht: Hubschrauber werden als Verkehrsmittel in New York immer beliebter. Doch die Bewohner der Metropole leiden darunter.

„Bei den größeren Helikoptern vibriert meine Wohnung“, sagt Melissa Elstein. „Sie verschmutzen unsere Luft und belästigen uns mit Lärm, der unserer Gesundheit schadet.“ Deshalb engagiert sich die 56-Jährige bei der Initiative Stop the Chop, die kommerzielle und private Hubschrauberflüge verbieten möchte.

Touristen, die es sich leisten können, besichtigen New York vom Hubschrauber aus. Superreiche lassen sich mit dem Helikopter zu ihren Strandvillen fliegen. „Nur damit es ein bisschen schneller geht“, schimpft Elstein. Sie ist bei weitem nicht die einzige New Yorkerin, die sich über den Lärm der zehntausenden Hubschrauberflüge im Jahr ärgert.

2021 gingen 25.821 Beschwerdeanrufe bei der Hotline der Stadt ein - 10.359 mehr als 2020. Während der Pandemie war es ruhiger am Himmel über New York geworden. Nun gibt es Hoffnung, dass der Krach dauerhaft weniger wird. Anfang des Monats verabschiedete das New Yorker Parlament einen Gesetzentwurf, der Unternehmen mit bis zu 10.000 Dollar (9500 Euro) Bußgeld pro Tag bestraft, wenn sie „anhaltenden übermäßigen Lärm“ erzeugen. Noch hat Gouverneurin Kathy Hochul das Gesetz nicht unterzeichnet. „Wegen des unaufhörlichen Lärms und der Vibrationen können viele New Yorker nicht mehr in Ruhe zu Hause aus arbeiten oder einen Spaziergang am Wasser genießen“, sagt Senator Brad Hoylman, der den Gesetzentwurf einbrachte.

Es ist nicht nur der Lärm, der ihn an den Helikoptern stört: Ein Hubschrauber produziere pro Stunde 43 Mal mehr Kohlendioxid als ein durchschnittliches Auto. „Hubschrauberlärm ist nicht nur lästig, sondern auch schädlich für unsere Gesundheit und unsere Umwelt“, heißt es in einer Erklärung des Senators. Doch Andy Rosenthal, Präsident von Stop the Chop, geht das Gesetz nicht weit genug. „Es ist ein guter erster Schritt. Aber es ist nicht das, was wir uns erhofft hatten. Der Kampf geht weiter“, sagt er.

New York City hat drei Hubschrauberlandeplätze: zwei in Midtown am Hudson und East River, die für Firmen- und Charterflüge genutzt werden, und einen weiteren in der Nähe der Wall Street in Lower Manhattan, von dem aus Touristenflüge starten. Ein 15- bis 20-minütiger Rundflug kostet mindestens 200 Dollar pro Person.

Angesichts des wachsenden Unmuts der New Yorker einigte sich die Regierung des damaligen Bürgermeisters Bill de Blasio mit den Anbietern darauf, die Zahl der Touristenflüge pro Jahr ab 2017 von 60.000 auf 30.000 zu halbieren. Außerdem wurden die Touristenflüge, die von New York City starten, auf den Luftraum über den Flüssen rund um Manhattan beschränkt. Sightseeing-Hubschrauber, die von New Jersey starten, dürfen jedoch weiter Gebäude überfliegen, auch über den Central Park - genauso wie Helikopter auf dem Weg aus der Stadt heraus.

„Diese Flüge dienen nur der Bequemlichkeit einiger weniger“, sagt Aktivistin Elstein. Andere New Yorker haben sich mit dem Lärm abgefunden. „Es ist ein Hintergrundgeräusch“, sagt Mark Roberge, der in der Nähe des Hubschrauberlandeplatzes an der Südspitze Manhattans wohnt. „Es scheint zum Leben in New York dazu zu gehören.“

(mba/AFP)