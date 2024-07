Verurteilter Straftäter Harvey Weinstein in Krankenhaus eingeliefert

Der frühere Filmmogul Harvey Weinstein ist in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Er werde wegen einer Reihe gesundheitlicher Probleme behandelt, darunter Covid-19 und eine Lungenentzündung in beiden Lungenflügeln, teilten seine Vertreter am Donnerstag mit. Weinstein, der auf einen neuen Prozess in New York wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe wartet, wurde vom Gefängniskomplex Rikers Island in eine geschlossene Abteilung des Bellevue-Krankenhauses gebracht.