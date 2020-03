23 Jahre Haft : Verurteilter Harvey Weinstein in Hochsicherheitsgefängnis verlegt

New York Mehr als 80 Frauen haben dem „Pulp Fiction“-Produzenten sexuelle Belästigung und Gewalt vorgeworfen. Für seine Verbrechen wurde Harvey Weinstein zu 23 Jahren verurteilt. Nun wurde er in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt.

Der wegen Sexualverbrechen zu 23 Jahren Haft verurteilte frühere Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist in ein Hochsicherheitsgefängnis im Norden des US-Bundesstaats New York verlegt worden. Weinstein sei einen Tag vor seinem 68. Geburtstag am Donnerstag in die Wende Correctional Facility in der Nähe der Stadt Buffalo etwa sechs Autostunden nördlich der Millionenmetropole New York gebracht worden, berichteten US-Medien.