Schluss mit Müllsäcken auf der Straße New York will „24-Stunden-Rattenbüffet“ beenden

Müll von Geschäftsbetrieben macht nach Angaben des Bürgermeisters fast die Hälfte der etwa 20.000 Tonnen Abfall aus, die täglich in der Stadt eingesammelt werden. Adams hat die Bekämpfung der ausufernden Rattenpopulation in New York zu einem Kernanliegen gemacht. Im ersten Monat sollen Verstöße gegen die neue Vorschrift noch mit Verwarnungen geahndet werden, von April an sollen dann Vorladungen ausgestellt werden.