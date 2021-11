Nach Corona-Zwangspause : New York feiert wieder große Thanksgiving-Parade

Die Parade am Central Park West. Foto: AP/Seth Wenig

New York Zehntausende Menschen in New York haben bei der traditionellen Thanksgiving-Parade riesigen Heliumballons zugejubelt. Amerikanische Ureinwohner erinnern derweil an die Unterdrückung durch europäische Siedler.

Nach einer weitgehenden Zwangspause wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr fand das Spektakel am Donnerstag wieder auf der gewohnten Route und mit mehr als einem Dutzend Ballons statt. Unter anderem schwebten, Snoopy, Spongebob, ein Schlumpf und Chase von „PawPatrol“ am Central Park entlang und durch die Straßenschluchten Manhattans in Midtown.

Begleitet wird die Parade jedes Jahr von Orchestern, vielen Festwagen und einem Großaufgebot der Polizei. Insgesamt nahmen dieses Jahr rund 6500 Tänzer, Fahnenträger, Musiker und Verkleidete teil. Mehr als drei Millionen Zuschauer standen vor der Pandemie jährlich am Streckenrand, etwa 50 Millionen Menschen schauen am Fernseher zu. Die Parade, die von der Kaufhauskette Macy's veranstaltet wird, findet in diesem Jahr zum 95. Mal statt. Im vergangenen Jahr hatte sie wegen der Pandemie coronakonform stattgefunden - deutlich kleiner, nur an einem Ort und für Zuschauer nur online zu sehen.

Amerikanische Ureinwohner aus ganz Neuengland erinnern derweil in der Hafenstadt Plymouth an die Unterdrückung durch europäische Siedler. Für die Ureinwohner gebe es keinen Grund, die Ankunft der Siedler zu feiern, sagte Kisha James, Mitglied der Stämme der Aquinnah Wampanoag und Oglala Lakota und Enkelin von Wamsutta Frank James, dem Gründer des Nationalen Tags der Trauer. Am Donnerstag wird in den USA und Kanada Thanksgiving gefeiert, das Erntedankfest, bei dem an die Pilgerväter erinnert wird.

„Wir wollen die Menschen aufklären, damit sie verstehen, dass die Geschichten, die wir alle in der Schule über das erste Erntedankfest gelernt haben, nichts als Lügen sind. Die Wampanoag und andere indigene Völker haben seit der Ankunft der Pilgervölker sicherlich nicht glücklich gelebt“, sagte James. Für die Ureinwohner sei Thanksgiving ein Tag der Trauer, denn sie erinnerten sich an die Millionen Vorfahren, die von europäischen Kolonisten ermordet worden seien. „Heute sagen wir und viele indigene Völker im ganzen Land: "No Thanks, No Giving".“

Es war das 52. Jahr, in dem die United American Indians of New England diese Veranstaltung am Thanksgiving Day organisieren. Die Tradition begann im Jahr 1970. Angehörige indigener Völker und ihre Unterstützer wollten sich auf einem Hügel mit Blick auf den Plymouth Rock versammeln, einem Denkmal für die Ankunft der Pilger.

Die Teilnehmer wollten Trommeln schlagen, Gebete sprechen und das anprangern, was die Organisatoren als „das ungerechte System, das auf Rassismus, Siedlerkolonialismus, Sexismus, Homophobie und der profitorientierten Zerstörung der Erde beruht“ beschreiben, bevor sie durch das historische Viertel von Plymouth marschieren.

(lha/dpa)