Stimmenauszählung in New York : Erster Amazon-Standort in USA bekommt Gewerkschaftsvertretung

Stimmenauszählung in New York

New York Nach jahrelanger Blockade ihres Arbeitgebers werden Mitarbeiter des Versandhandelsriesen Amazon in den USA bald erstmals von einer Gewerkschaft vertreten.

Bei einer Abstimmung in einem Amazon-Lager im New Yorker Bezirk Staten Island wurden laut der Auszählung vom Freitag 2654 Stimmen für eine gewerkschaftliche Vertretung abgegeben, 2131 Mitarbeiter stimmten dagegen.

In einem anderen Amazon-Lager in Bessemer in Alabama gab es nach vorläufigen Ergebnissen vom Donnerstag ein knappes Votum gegen die Gewerkschaft. Diese kündigte aber an, ungültige Stimmen anzufechten, was das Ergebnis noch umkehren könnte.