Gericht in New York Popstar Ed Sheeran gewinnt Plagiatsprozess

Der britische Popstar Ed Sheeran hat einen Prozess wegen Plagiatsvorwürfen in New York gewonnen. Ein Geschworenengericht sprach den 32-jährigen Singer-Songwriter am Donnerstag in einem Zivilprozess von dem Vorwurf frei, für seinen Hit „Thinking Out Loud“ beim Soulklassiker „Let's Get It On“ von Marvin Gaye aus dem Jahr 1973 abgekupfert zu haben. Sheeran habe den Song vielmehr „unabhängig“ erschaffen.