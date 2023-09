Bis zu 130 Liter Regen pro Quadratmeter Sturm sorgt für Überschwemmungen in New York City

„Dies ist ein gefährlicher, lebensbedrohender Sturm“, sagte Hochul dem Fernsehsender NY1. „Rechnen Sie damit in den nächsten 20 Stunden.“ Auf Fotos und Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie das Wasser in U-Bahnhöfe und Keller eindrang. In einigen Straßen standen Autos bis zur Oberkante der Reifen im Wasser. Der Betreiber der U- und S-Bahnen, MTA, rief die Einwohner der Stadt auf, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Praktisch jede U-Bahn-Linie war zumindest teilweise unterbrochen, verspätet oder wurde umgeleitet. Auch umliegenden Städten wurden Überschwemmungen gemeldet, so zum Beispiel aus Hoboken in New Jersey.